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Путин указал США на ответственность за судьбу исчезнувшего журналиста

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Владимир Путин

Ответственность за случившееся с саудовским оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги лежит и на США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 18 октября. Прямая трансляция встречи ведется на сайте организации.

«Он ведь жил в Соединенных Штатах Америки. Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло. Это само собой разумеется», — сказал Путин.

Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что мужчина ушел из здания живым.

По данным газеты Yeni Safak, журналиста «жестоко пытали» в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего обезглавили. По информации The New York Times, американские спецслужбы располагают косвенными уликами, указывающими на причастность наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана к убийству оппозиционного журналиста.

Хашогги в 2017 году переехал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post.

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