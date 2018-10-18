Путин указал США на ответственность за судьбу исчезнувшего журналиста

Ответственность за случившееся с саудовским оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги лежит и на США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг, 18 октября. Прямая трансляция встречи ведется на сайте организации.
«Он ведь жил в Соединенных Штатах Америки. Он не в России жил, а в США. И в этом смысле, конечно, США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло. Это само собой разумеется», — сказал Путин.
Хашогги исчез 2 октября 2018 года после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов о разводе. По свидетельству спутницы журналиста, из здания он так и не вышел. Сотрудники диппредставительства утверждают, что мужчина ушел из здания живым.
По данным газеты Yeni Safak, журналиста «жестоко пытали» в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего обезглавили. По информации The New York Times, американские спецслужбы располагают косвенными уликами, указывающими на причастность наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана к убийству оппозиционного журналиста.
Хашогги в 2017 году переехал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post.