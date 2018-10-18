Появилась информация об уничтожении тела пропавшего журналиста в кислоте

Следствие рассматривает версию убийства Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi), согласно которой его тело могли растворить в кислоте. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Собеседник издания, который «очень близок к расследованию», утверждает, что, по одной из версий, тело Хашогги было уничтожено под воздействием «очень быстродействующей кислоты».

2 октября уроженец Саудовской Аравии и гражданин США Джамаль Хашогги отправился в саудовское генконсульство в Стамбуле для оформления документов для развода с женой. Он оставил телефон своей нынешней девушке и зашел в здание. Через несколько часов обнаружилось, что мужчина пропал.

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Спустя неделю после исчезновения журналисты обнаружили доказательства убийства Хашогги. По данным The Washington Post, у турецких властей оказались аудиозаписи, на которых зафиксирован акт жестокой расправы над Хашогги прямо в стенах посольства.

Турецкие СМИ утверждали, что аудиоулики удалось добыть благодаря часам Apple Watch, на которые якобы записались звуки преступления, но в самом описании процесса специалисты обнаружили множество критических неточностей.

Турецкие власти утверждают, что жестокие пытки и казнь Хашогги были спланированы наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Для расправы он якобы отправил в Турцию 15 человек.

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