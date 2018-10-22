Замаскированный под убитого журналиста саудовский спецагент попал на камеры

Камеры видеонаблюдения вблизи саудовского генконсульства в Стамбуле запечатлели человека, похожего на убитого колумниста The Washington Post Джамаля Хашкуджи. Видео опубликовал американский канал CNN.

На кадрах, предположительно, запечатлен сотрудник саудовских спецслужб 57-летний Мустафа аль-Мадани, замаскированный под Хашкуджи. Он покидает диппредставительство в одежде и очках. За четыре часа до этого в похожей одежде туда зашел журналист. Позднее двойника в той же одежде видели в Голубой мечети. Сообщается, что для полного сходства мужчине прилепили на лицо искусственную бороду, похожую на бороду Хашкуджи.

Канал также продемонстрировал кадры, на которых видно, как настоящий Мадани в тот же день входит в дверь консульства в другой одежде (на нем были рубашка в сине-белую клетку и темно-синие джинсы) без бороды и очков.

Неназванный высокопоставленный турецкий чиновник сказал CNN, что Мадани доставили в Стамбул в качестве двойника Хашкуджи, а убийство было преднамеренным. Всего по делу об убийстве публициста подозревают 15 человек. СМИ сообщали, что большинство из них так или иначе связаны с саудовским наследным принцем.

Саудовская сторона настаивает на том, что убийство не было спланированным, а принц не был в курсе операции. Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что люди, убившие журналиста в консульстве, не планировали этого делать: они запаниковали, превысили полномочия, допустили ошибку и попытались это скрыть.

Находившиеся в консульстве лица якобы желали вернуть публициста на родину в Саудовскую Аравию, но во время встречи начали ему угрожать, обещали накачать наркотиками и похитить, говорил агентству Reuters источник в правительстве королевства. Журналист начал оказывать сопротивление и кричать, тогда публицисту попытались зажать рот, но переусердствовали и задушили, уверяет анонимный источник агентства.

Хашкуджи исчез 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые позволили бы ему развестись, чтобы жениться на турчанке. Как передавали турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах, у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали прямо в здании консульства, а затем убили. Турецкое правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы, а в финале — голову. На эти же аудиозаписи ссылались и другие СМИ, однако турецкие власти пока не представили их широкой общественности.

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