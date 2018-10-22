Невеста убитого журналиста написала ему трогательное послание

Невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи по имени Хатице Ченгиз (Hatice Cengiz) опубликовала в Twitter посмертное послание своему возлюбленному.

Девушка выложила фрагмент видеоинтервью Хашкуджи, снятого ранее для документального фильма. Во время записи монолога журналиста к нему на колени запрыгнула кошка. Репортер со смехом попросил оператора оставить этот фрагмент в картине.

«Они забрали твое физическое присутствие из моего мира. Но твой прекрасный смех останется в моей душе навсегда. Мой дорогой Джамаль Хашкуджи», — подписала запись Ченгиз, сопроводив пост хештегами «Джамаль Хашкуджи» и «правосудие для Джамаля».

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) 20 октября 2018, 17:00

Хашкуджи исчез 2 октября в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он намеревался оформить развод с бывшей женой, чтобы затем заключить брак с гражданкой Турции Ченгиз. По сообщениям турецких СМИ, Хашкуджи подвергся жестоким пыткам, а затем был убит.

В течение 18 дней сотрудники консульства и саудовские власти отрицали насилие по отношению к Хашкуджи. Они утверждали, что репортер сам незаметно покинул территорию. Позднее генпрокурор Саудовской Аравии министр иностранных дел королевства признали смерть журналиста. Глава МИД заверил, что убийство не было спланированным, а наследный принц Мухаммед бин Салман, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции. Прежде The New York Times заявляла, что США перехватили сообщения, свидетельствующие об обратном.

Американский канал CNN опубликовал кадры, на который якобы запечатлен сотрудник саудовских спецслужб, 57-летний Мустафа аль-Мадани, замаскированный под Хашкуджи. Предположительно, чтобы оправдать свою легенду о том, что Хашкуджи сам ушел из генконсульства, спецслужбы приказали одному из сотрудников переодеться и изображать журналиста на камерах наблюдения.

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