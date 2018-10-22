Показаны последние дни жизни журналиста Хашкуджи перед расправой

Турецкий телелеканал A Haber воссоздал последние дни жизни колумниста The Washington Post Джамаля Хашкуджи, который был убит в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября.

Канал показал кадры с камер видеонаблюдения, фиксировавших его перемещение в течение последних дней, что он бывал в Стамбуле. По данным A Haber, 28 сентября в 4:07 по местному времени Хашкуджи прилетел в Стамбул рейсом из Лондона. Вместе с возлюбленной Хатидже Ченгиз (Hatice Cengiz) они направились в муниципалитет Фатих, чтобы завершить свой брачный процесс.

Пара перемещалась, взявшись за руки. В 9:29 журналист с невестой взяли такси и добрались до генерального консульства Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги. Свой телефон он оставил Ченгиз. Полтора часа спустя Хашкуджи беззаботно вышел на улицу, сообщив невесте, что документ о том, что он разведен и может вступить с ней в брак, будет готов к его следующему приезду в Стамбул: Хашкуджи собирался на конференцию в Лондон. В тот же вечер он сел на самолет и вернулся только в ночь на 2 октября.

Утром ему сообщили, что необходимые документы готовы. Позавтракав, журналист с невестой вновь направились в дипломатическое представительство. В 13:14 он зашел в центральный вход консульства и больше не вышел.

Отмечается, что почти одновременно с Хашкуджи в аэропорту Ататюрка приземлились саудовские разведчики с полковником разведки Махером Абдулазизом Мутребом.

Официальный Эр-Рияд отрицал убийство в консульстве на протяжении 18 дней. Сотрудники консульства настаивали на том, что журналист самостоятельно покинул территорию дипмиссии. Позднее генпрокурор Саудовской Аравии и министр иностранных дел королевства признали смерть журналиста. Глава МИД заверил, что убийство не было спланированным, а наследный принц Мухаммед бин Салман, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции. The New York Times писала, что США перехватили сообщения, из которых следует, что саудовские официальные лица обсуждали план задержания журналиста. Авторы издания отмечали, что принц контролирует все службы безопасности, а значит, маловероятно, что операция могла быть проведена без его ведома.

Турецкие власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и жестоким. Правительственное издание Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, подтверждающие расправу в консульстве, сообщало, что в процессе пыток журналисту отрезали пальцы, а в финале — голову.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!