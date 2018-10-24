США внесли саудитов в «список Магнитского» из-за убийства Хашкуджи

США определили список лиц, ответственных за убийство в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкуджи, и запретили им въезд на территорию страны. Об этом во вторник сообщил госсекретарь страны Майк Помпео, передает Reuters.

По информации агентства, речь идет о 21-м подданном Саудовской Аравии. Как заявил Помпео, эти санкции не будут последним словом в отношении виновных в убийстве журналиста. «Мы заявляем, что Соединенные Штаты не будут терпеть проявления жестоких действий, призванных заставить замолчать журналиста», — отметил он.

Материалы по теме Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось

«Закон Магнитского», принятый в США в 2012-м году, позволяет отвечать ограничительными мерами на грубые нарушения прав человека. С 2016 года он распространяется не только на россиян, но и на любых иностранных граждан. Согласно закону, имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

В середине октября о намерении внести представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии в санкционный список заявляло МИД Великобритании.

Хашкуджи пропал 2 октября в Стамбуле. Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что убийство журналиста произошло в здании генконсульства. 23 октября тело убитого журналиста было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Позднее в оставленном на парковке автомобиле, принадлежащем дипломату, были найдены личные вещи Хашкуджи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!