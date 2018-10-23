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Сын расчлененного журналиста пожал руку подозреваемому в убийстве отца

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Король Саудовской Аравии Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман аль-Сауд встретились с семьей убитого в консульстве страны в Турции журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщает Arab News.

Королевское семейство приняло сына и брата погибшего Салаха и Сахела во дворце. На фотографиях с мероприятия видно, что мужчины пожали друг другу руки.

Согласно заявлению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, убийство Хашкуджи было тщательно спланировано. «Конечно, мы не можем признать виновными в инциденте только работников спецслужб. Это не удовлетворит ни нас, ни международное сообщество», — сказал он. До этого турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным местной прессы, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

23 октября стало известно, что в колодце на территории резиденции саудовского консульства обнаружили тело погибшего.

17 октября сообщалось, что турецкие власти установили: по меньшей мере пять человек из числа подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкуджи связаны с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. После этого появилась информация о том, что наследнику престола начали искать замену.

2 октября журналист Джамаль Хашкуджи исчез в Стамбуле. Он отправился в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. После этого он пропал. В то же время сотрудники консульства заявляли, что журналист самостоятельно покинул здание.

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