США прекратят бомбить ИГ

Приказ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии также означает прекращение воздушной кампании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.
Как отмечается, будут остановлены и авиаудары по террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Reuters отмечает, что воздушная кампания США сыграла решающую роль в противодействии ИГ в Ираке и Сирии. По данным американских ВВС, за время ее проведения по целям в этих странах было сброшено и выпущено более 100 тысяч бомб и снарядов.
19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.
Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.