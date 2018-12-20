США прекратят бомбить ИГ

Приказ президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии также означает прекращение воздушной кампании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации.

Как отмечается, будут остановлены и авиаудары по террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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Reuters отмечает, что воздушная кампания США сыграла решающую роль в противодействии ИГ в Ираке и Сирии. По данным американских ВВС, за время ее проведения по целям в этих странах было сброшено и выпущено более 100 тысяч бомб и снарядов.

19 декабря Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов на территории Арабской Республики. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.

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