Путин согласился с Трампом по Сирии

Президент России Владимир Путин выразил согласие со словами своего американского коллеги Дональда Трампа о победе над ИГ (террористическая группировка «Исламское государство» — запрещена в России) в Сирии. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«В целом согласен со словами Трампа о победе над ИГ в Сирии, но существует опасность перетекания террористов в другие регионы», — предупредил президент.

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Говоря о выводе американского контингента из страны, Путин напомнил, что войска находятся в Сирии незаконно, поскольку Вашингтон не получал на это разрешения Дамаска. «В целом мы удовлетворены, как идет работа по урегулированию ситуации в Сирии», — резюмирован президент.

О победе над ИГ в Сирии Трамп объявил 19 декабря. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе войск из страны.

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит удары по позициям террористов в Сирии. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.

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