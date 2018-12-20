Трамп рассказал о проделанной за Россию работе в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США в Сирии выполняла работу России, Ирана и сирийского правительства. Об этом он написал в своем Twitter.

«Россия, Иран, Сирия и другие — враги ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в России — прим. "Ленты.ру") в регионе. Мы там делали их работу. Пришло время возвращаться домой», — сказал лидер.

Материалы по теме США выводят войска из Сирии Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран

Он отметил, что решение о выводе военных из Сирии не было неожиданным. «Я выступал за это годами, а шесть месяцев назад, когда я во всеуслышание заявил об этом, я согласился оставить там войска подольше», — добавил он.

Затем американский президент продолжил: «Хотят ли США исполнять роль полицейского на Ближнем Востоке и НИЧЕГО не получать взамен, терять драгоценные жизни и триллионы долларов, защищая тех, кто практически никогда не ценит то, что мы делаем? Мы хотим там навечно остаться? Пришло время для других вести войну».

19 декабря стало известно, что США начали вывод своих военных из Сирии. Это связано со скорым окончанием военной кампании по освобождению территорий, которые ранее занимали боевики «Исламского государства». До этого глава Белого дома Дональд Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Сирии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



