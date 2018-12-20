Путин пообещал вернуть российских детей из Сирии

Россия продолжит работу по возвращению детей российских граждан из Сирии. Об этом объявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста ГТРК «Грозный» в ходе пресс-конференции. Слова главы государства приводит РИА Новости

«Что касается детей. Это самое главное все-таки. Мы же этим занимаемся, у нас целая программа возврата детей на родину в Россию, в Чечню, вообще на Кавказ, куда угодно. И этим Рамзан Кадыров занимается, мы это делаем и будем продолжать делать», — сказал он.

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В феврале 2017 года Путин рассказал о том, что на территории Сирии воюет порядка девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР. В середине ноября 2018 года член совета при главе Чеченской Республики по правам человека Хеда Саратова рассказала, что на подконтрольных ИГ (террористическая организация «Исламское государство» — запрещена в России) находятся несколько тысяч российских женщин и детей.

Она сообщила, что к ней обратились несколько сотен жителей регионов России за помощью в возвращении бывших жен сирийских боевиков. Саратова уточнила, что россиянки готовы понести наказание на родине ради того, чтобы вернуться.

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