Кадыров сравнил ситуацию в Сирии с чеченской войной

Ситуация в Сирии используется для давления на Россию, в 1990-х годах для этого использовали Чечню, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Его слова во вторник, 24 апреля, приводит РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Сирия и сирийский народ абсолютно ни в чем не виноваты. Как тогда у нас в республике, что было? Чеченцы никогда не были экстремистами, террористами. Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии», — сказал Кадыров.

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По его мнению, третьи силы начали показывать Москве «свои мускулы, показывать зубы». «Сейчас дальше идет борьба против России. Всячески постарались надавить — не получается. Это чисто давка на Россию», — сказал он.

Глава Чечни отметил, что складывающаяся в Сирии ситуация грозит мировому сообществу, потому что мир не может существовать без России. «Если мы хотим быть независимым суверенным государством, мы должны отстаивать свои позиции, говорить хотя бы, как есть. А если надо, всем нам объединиться вокруг одного лидера и защищать нашу страну и наши позиции», — заключил Кадыров.

США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума.

Первая чеченская кампания длилась с 1994 по 1996 год. Вторая — с 1999 по 2009 год.

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