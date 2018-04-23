Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии после ракетного удара

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии после ракетно-бомбовых ударов США и их союзников. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 23 апреля.

«С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

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В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии, добавили в Кремле.

Макрон 23 апреля приедет в США с первым официальным визитом. Основными целями своей встречи с американским лидером Дональдом Трампом он назвал демонстрацию хороших и крепких отношений, уточняет РИА Новости.

22 апреля Макрон заявил, что коалиция западных стран, участвовавших в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), должна остаться в Сирии и после разгрома террористической организации.

США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума.

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