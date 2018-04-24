Американские самолеты разведали обстановку вблизи российских баз в Сирии

Американские разведывательные самолеты совершили многочасовые полеты в Восточном Средиземноморье. В частности, они находились вблизи берегов Сирии и расположенных там баз материально-технического обеспечения российского ВМФ Тартус и авиабазы российских ВКС Хмеймим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

По сведениям агентства, вблизи сирийских морских границ и российских баз был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия американских ВМС EP-3E Aries II. Вслед за ним многочасовой полет совершил тяжелый американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

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Помимо этого, вблизи северной сухопутной границы Сирии в небе над Турцией в течение нескольких часов курсировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Западные наблюдатели отметили, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk впервые провел разведку неподалеку от Сирии перед тем, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары в ночь на 14 апреля. После этого он стал регулярно появляться у сирийских границ.

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