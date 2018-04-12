Разведка сообщила о покинувших сирийский Тартус российских кораблях

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе. Об этом сообщает компания Image satellite international.

В доказательство приводятся два спутниковых снимка. На одном сфотографирован причал, у которого пришвартованы несколько боевых кораблей (включая фрегат Адмирал Григорович) и судов обеспечения, а также две подводные лодки класса «Варшавянка». На втором кадре, датированным 11 апреля, видно, что отряд, за исключением одной субмарины, покинул порт.

Компания утверждает, что корабли выведены в море из-за вероятных обстрелов территории Сирии странами Запада.

11 апреля агентство «Интерфакс» сообщило о готовящихся учениях ВМФ России вблизи побережья Сирии. В международном извещении для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей указано, что район будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 мск из-за учебных стрельб.

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12 апреля стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала подводному флоту страны отправиться к берегам Сирии. Экипажи субмарин находятся в боевой готовности и ждут приказа об обстреле территории САР, который, вероятно, может поступить из Лондона в четверг, 12 апреля.

10 апреля сообщалось, что американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Также стало известно, что к берегам Сирии движется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) и десятком боевых кораблей.

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