Британия направила подводный флот к берегам Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала подводному флоту страны отправиться к берегам Сирии. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что экипажи субмарин находятся в боевой готовности и ждут приказа об обстреле территории САР, который, вероятно, может поступить из Лондона в четверг, 12 апреля.

Также сообщается, что Мэй вернула министров с пасхальных каникул, и созвала экстренное заседание кабмина, на котором будет обсуждаться вопрос о возможном нанесении удара по Сирии.

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11 апреля источники «Би-Би-Си» рассказали, что Мэй готова направить армию на участие в военной операции в Сирии без согласия парламента. По их утверждению, Мэй хочет предотвратить «новую химическую атаку Дамаска» и считает необходимым действовать в срочном порядке.

При этом в ночь на 11 апреля Мэй заявила президенту США Дональду Трампу, что Лондону необходимо больше доказательств вероятной химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране.

10 апреля сообщалось, что американский эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус. Также стало известно, что к берегам Сирии движется авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) и десятком боевых кораблей.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее появились сообщения, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа.

Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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