Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии

Россия начала контактировать с США по ситуации в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова в среду, 11 апреля.

«Идет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов [вооруженных сил] Соединенных Штатов. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО», — сказал он.

Ранее в Минобороны России объявили, что 12 апреля отправят в сирийский город Дума военную полицию с целью обеспечения безопасности и организации помощи мирному населению.

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Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Этот регион расположен в непосредственной близости от Дамаска.

Позднее появились сообщения, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа. Президент США Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве с Тегераном, поддерживающим Асада. Однако срок, в который американский лидер обещал принять решение об ударе по Сирии, истек.

Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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