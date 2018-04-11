Сирийская оппозиция захотела создать хаос после возможных ударов США

Сирийская оппозиция рассчитывает перейти в наступление после возможного удара США по Сирии. Слова одного из командиров «Сирийской свободной армии» (ССА) передает РИА Новости.

Противники президента Сирии Башара Асада планируют вернуть потерянные районы и завоевать новые, сообщил офицер ССА Фатех Хассун. «Мы попробуем воспользоваться этим ударом в первую очередь в военной сфере, на полях сражений, так как эти удары приведут к рассеиванию сил Асада, созданию хаоса в его рядах и отступлению», — сказал он.

Ранее 11 апреля президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал Россию приготовиться сбивать американские ракеты в небе над Сирией.

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До этого посол России в Ливане заявил, что Москва оставляет за собой право наносить удары по источникам огня и сбивать ракеты в случае, если США применят силу в отношении Сирии. Кто уполномочил дипломата делать подобные заявления, не уточнялось.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающим сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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