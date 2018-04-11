Российские военные займут «пораженный химоружием» сирийский город

В Минобороны России объявили об отправке военной полиции в, предположительно, пораженный химическим оружием сирийский город Дума с 12 апреля, передает РИА Новости.

По словам первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерала-лейтенанта Виктора Познихира, такие меры приняты для обеспечения безопасности и организации помощи мирному населению.

По его словам, жителям Восточной Гуты уже оказывается гуманитарная помощь, как со стороны ООН, так и со стороны России.

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В российском Генштабе также заявили, что экспертиза не выявила наличия отравляющих веществ в месте предположительной химатаки. Помимо этого, российская сторона сообщала о готовности обеспечить безопасность представителям ВОЗ, которых пригласила в Гуту, посчитав сообщения организации о 500 пострадавших от токсичных веществ в Думе не соответствующей действительности.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Этот регион расположен в непосредственной близости от Дамаска.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа. Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску, а вместе с ним не исключено, что и Москве, и Тегерану, поддерживающим сирийского президента Башара Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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