Российских журналистов обстреляли в Сирии

Автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Журналисты возвращались после подготовки сюжета о Восточной Гуте. В результате нападения корреспондент телеканала НТВ, а также операторы телеканалов «Россия 1» и «Звезда» получили легкие ранения ног. Кто именно напал на автобус, неизвестно, сообщается, что они были вооружены стрелковым оружием.

В Минобороны подчеркнули, что угрозы их жизни нет, в настоящее время журналистов эвакуируют в госпиталь для дальнейшего лечения. «Врачи российского центра примирения оказали пострадавшим при обстреле необходимую медпомощь», — сказали в ведомстве.

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6 апреля в Восточной Гуте началась операция сирийской армии по освобождению города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в регионе. Позднее Reuters со ссылкой на повстанцев сообщил о сбросе хлорной бомбы на город, также появились сообщения о применении другого химоружия.

После этих сообщений президент США Дональд Трамп пообещал до вечера 11 апреля решить вопрос о наказании для Дамаска как ответственного за химическую атаку, а вместе с ним, вероятно, для Москвы и Тегерана, поддерживающих Асада. Сирия все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США, что возможные ракетные удары по Сирии будут иметь серьезные последствия.

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