Премьер Британии проигнорирует мнение парламента по вопросу обстрела Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова направить армию на участие в военной операции в Сирии без согласия парламента. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на осведомленные источники в правительстве.

По их утверждению, Мэй хочет предотвратить «новую химическую атаку Дамаска» и считает необходимым действовать в срочном порядке.

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Кроме того, она не хочет заставлять президента США Дональда Трампа ждать, пока политические силы в Лондоне придут к единому решению — в частности, лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что удар по Сирии приведет к новому витку эскалации конфликта и потребовал от парламента проголосовать по вопросу участия Великобритании в силовой операции.

Ранее 11 апреля газета Times узнала, что Мэй заявила президенту США Дональду Трампу, что Лондону необходимо больше доказательств вероятной химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране.

Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее появились сообщения, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа.

Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Россия предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.

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