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Семь тысяч оставшихся на территории ИГ вдов захотели вернуть в Россию

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Хеда Саратова

Член совета при главе Чеченской Республики по правам человека Хеда Саратова обратила внимание на проблему с вывозом нескольких тысяч российских женщин и детей, оказавшихся на территориях, подконтрольных запрещенной террористической организации ИГ. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

По словам правозащитницы, к ней обратились несколько сотен жителей регионов России за помощью в возвращении бывших жен сирийских боевиков. «Проводник, который вывозил россиянок в безопасное место, мне сказал, что только в Идлибе находятся семь тысяч российских вдов. Среди них с Северного Кавказа — 3-3,5 тысяч женщин. И у каждой до 4-5 детей», — рассказала она.

Саратова уточнила, что россиянки готовы понести наказание на родине ради того, чтобы вернуться. Они живут там без документов и под страхом смертной казни за попытку побега.

Женщины могут заплатить две тысячи евро проводнику, который довезет их до территории курдов, и ждать приезда российских представителей, но, по словам правозащитницы, их вывозом никто не занимается.

В феврале 2017 года президент России Владимир Путин рассказал о том, что на территории Сирии воюет порядка девяти тысяч боевиков из стран бывшего СССР, в частности около четырех тысяч из них россиянки.

Конфликт между силовиками и правозащитниками вокруг проблемы возвращения российских женщин и детей с территорий ИГ существует не первый год. Одна из сторон заявляет о том, что террористы нередко используют женщин в качестве вербовщиков, смертников или связников, в то время как другие выступают за возвращение и амнистию для жен сирийских боевиков.

За последние несколько лет на территорию ИГ было вывезено более тысячи российских жен и детей, чьих мужей и отцов завербовали террористы, передавал Znak.com. При этом за минувший год, по данным «Настоящего времени», в Россию вернулись более 90 женщин и детей из Сирии и Ирака.

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