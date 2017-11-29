Россиянок с детьми обнаружили в женской тюрьме Багдада

Группу женщин и детей из России обнаружили в женской иракской тюрьме. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Instagram-аккаунте.

«Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей. Из Чечни только одна семья. Остальные из разных регионов», — написал Кадыров.

Он уточнил, что изначально россиянки содержались в лагере боевиков в Мосуле, среди них есть раненые и инвалиды. Глава Чечни добавил, что работа по поиску в Ираке и Сирии граждан России ведется вместе с представителем республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зиядом Сабсаби.

Кадыров также выразил возмущение позицией тех, кто против возвращения россиян на родину. «Россия никогда не воевала с женщинами и детьми», — подчеркнул он, отметив, что в иракской тюрьме «их всех запишут в террористы и отправят на виселицы».