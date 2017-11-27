В Кремле отреагировали на желание Кадырова покинуть свой пост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым желание покинуть свой пост. Его слова в понедельник, 27 ноября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, наверное, достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина. И в данном случае имеет намерение продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны», — сказал Песков.

Он также заметил, что в Кремле исходят из того, что Кадыров продолжает оставаться во главе республики.

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Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» глава Чечни заявил о готовности сложить с себя полномочия. «Можно сказать, это моя мечта», — признался он.

О готовности покинуть пост Кадыров говорил неоднократно. В частности, в июле он рассказал о желании отправиться в Иерусалим, чтобы охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в качестве добровольца. В Кремле тогда советовали воспринимать заявление чеченского лидера как «демонстрацию того значения, которое Кадыров придает исламу, но прямолинейно это все рассматривать не нужно».

Кадыров был переизбран на пост главы Чечни в сентябре 2016 года. За него отдали голоса 97,94 процента избирателей. Явка на выборах в республике составила 94,8 процента.