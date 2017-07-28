В Кремле оценили слова Кадырова о готовности сменить место работы

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил о готовности оставить свой пост и отправиться на защиту мечети Аль-Акса в Иерусалиме, не направлял в Кремль прошение об отставке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 28 июля.

По его мнению, слова чеченского лидера стоит воспринимать как «демонстрацию того значения, которое Кадыров придает исламу».

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«Не нужно здесь прямолинейно это все рассматривать», — добавил представитель Кремля.

Глава Чечни вызвался на защиту мечети 27 июля — после того, как власти Израиля приняли решение убрать камеры видеонаблюдения, установленные на ее территории в целях безопасности. Ранее руководство потребовало демонтировать там рамки металлодетекторов.

Меры безопасности были введены властями Израиля после убийства 14 июля двух израильских полицейских боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы. Однако они обернулись конфликтами исламской общины с силами правопорядка.