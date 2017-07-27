Израильские полицейские убрали возмутившие палестинцев камеры с Храмовой горы

Вслед за рамками металлодетекторов израильские полицейские демонтировали камеры видеонаблюдения, установленные на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает BBC News.

Таким образом они полностью удовлетворили требования палестинских лидеров и руководства мечети. Ранее 27 июля детекторы были вывезены с территории комплекса, ликующие палестинцы восторженно приветствовали груженные металлоконструкциями грузовики.

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Рамки были установлены израильскими властями, а затем демонтированы по решению кабинета министров: вместо них было решено установить «умные» камеры видеонаблюдения. Руководство мечети, однако, осталось недовольно и этим решением.

Меры безопасности были ужесточены после убийства 14 июля двух израильских полицейских тремя боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы. Усиление мер безопасности обернулось конфликтами исламской общины с силами правопорядка.