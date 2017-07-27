Разобранные металлодетекторы увезли от Аль-Аксы под ликование палестинцев

Сотни палестинцев собрались у одного из проходов на Храмовую гору в Иерусалиме, чтобы посмотреть за вывозом разобранных рамок металлоискателей. Кадры публикует Ruptly.

Рамки были установлены израильскими властями у входа в мечеть Аль-Акса, а затем демонтированы по решению кабинета министров: вместо них было решено установить «умные» камеры видеонаблюдения. Руководство мечети, однако, полумерами недовольно и требует демонтажа любых систем обеспечения безопасности.

Меры безопасности были ужесточены после убийства 14 июля двух израильских полицейских тремя боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы. Усиление мер безопасности обернулось конфликтами исламской общины с силами правопорядка, за последние два дня в них погибли четыре палестинца, сотни получили ранения.