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Разобранные металлодетекторы увезли от Аль-Аксы под ликование палестинцев

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Сотни палестинцев собрались у одного из проходов на Храмовую гору в Иерусалиме, чтобы посмотреть за вывозом разобранных рамок металлоискателей. Кадры публикует Ruptly.

Рамки были установлены израильскими властями у входа в мечеть Аль-Акса, а затем демонтированы по решению кабинета министров: вместо них было решено установить «умные» камеры видеонаблюдения. Руководство мечети, однако, полумерами недовольно и требует демонтажа любых систем обеспечения безопасности.

Меры безопасности были ужесточены после убийства 14 июля двух израильских полицейских тремя боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы. Усиление мер безопасности обернулось конфликтами исламской общины с силами правопорядка, за последние два дня в них погибли четыре палестинца, сотни получили ранения.

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