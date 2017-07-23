Израильская полиция установила камеры на Храмовой горе в Иерусалиме

Израильская полиция установила камеры наблюдения у входа на Храмовую гору в Иерусалиме. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что система наблюдения поможет пресекать попытки пронести огнестрельное или холодное оружие. По мнению израильских властей, она способна заменить металлодетекторы, установка которых перед входом на Храмовую гору вызвала массовые протесты местной мусульманской общины.

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Однако Вакф, мусульманская администрация Храмовой горы, объявила, что не согласна с любыми решениям, которые каким-либо образом ущемляют права верующих.

22 июля лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил о приостановке любых контактов с Израилем из-за появления металлодетекторов на Храмовой горе, передает «Русская служба Би-би-си». Аббас заявил, что Израиль пытается таким образом взять под контроль священное место.

Меры безопасности ужесточились после убийства 14 июля двух израильских полицейских тремя боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы. Усиление мер безопасности обернулось конфликтами исламской общины с силами правопорядка, за последние два дня в них погибло четыре палестинца, сотни получили ранения.

Храмовая гора — одна из главных мусульманских святынь, там на руинах еврейского Второго храма стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.