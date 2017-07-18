У Храмовой горы вновь произошли беспорядки

Около Храмовой горы в Иерусалиме продолжились столкновения между мусульманами и израильской полицией. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Верующие недовольны новыми правилами досмотра для допуска в мечеть Аль-Акса: теперь для прохода к культовому сооружению необходимо пройти через рамку металлоискателя. При этом процесс досмотра фиксируется на камеру. Ранее 17 июля мусульмане уже подрались со стражами порядка, после чего был задержан один палестинец.

Верующих стали вновь пускать к Аль-Аксе в понедельник, 17 июля. Доступ закрыт в пятницу, 14 июля. Тогда три вооруженных палестинца открыли огонь по полицейскому патрулю, убив двоих стражей порядка, а затем попытались укрыться на территории мечети, где их и застрелили стражи порядка.