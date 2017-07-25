Около Аль-Аксы убрали рамки металлодетекторов

Израильские полицейские сняли рамки металлодетекторов, которые ранее установили около мечети Аль-Акса. Кадры публикует Ruptly.

Это сделано по решению кабинета министров во главе с премьером Биньямином Нетаньяху: власти решили установить на месте специальные камеры видеонаблюдения. Руководство мечети, однако, полумерами недовольно, и требует демонтажа всяческих систем обеспечения безопасности.

Меры безопасности ужесточились после убийства 14 июля двух израильских полицейских тремя боевиками-арабами, стрелявшими с территории Храмовой горы. Усиление мер безопасности обернулось конфликтами исламской общины с силами правопорядка, за последние два дня в них погибло четыре палестинца, сотни получили ранения.