Кадыров рассказал о мечте покинуть свой пост

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности сложить с себя полномочия. Об этом он рассказал в воскресенье, 26 ноября, в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Можно сказать, это моя мечта [оставить пост главы региона]. Не то, что я устал, не хочу служить. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской республике», — заявил он. Кадыров добавил, что «когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок».

27 июля Кадыров заявил о готовности уйти с поста главы Чечни и отправиться в Иерусалим, чтобы охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в качестве добровольца. «Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», — отметил он.

Позднее в Кремле уточнили, что не получали прошения Кадырова об отставке. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявление чеченского лидера стоит воспринимать как «демонстрацию того значения, которое Кадыров придает исламу, но прямолинейно это все рассматривать не нужно».