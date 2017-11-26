Кадыров рассказал о попытках взорвать его и расстрелять

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал журналистам о нескольких покушениях на его жизнь. Об этом он заявил в воскресенье, 26 ноября, в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Точно не помню, но несколько раз взрывали, обстреливали — это нормально, такого серьезного ничего не было. И когда говорят, что они [организаторы покушений] даже намеревались, то не по себе бывает. Как они посмели! Зная, что я с ним воюю, я знаю, что я уничтожаю и буду уничтожать», — сказал Кадыров.

В июле в Чечне вынесли приговор обвиняемым в покушении на Кадырова. Как сообщала «Комсомольская правда на Северном Кавказе», осужденных было трое — экс-охранник бывшего офицера батальона «Восток» Исы Ямадаева Азиз Альвиев, его бывший сослуживец Беслаун Закараев и сосед Шамхан Магомадов. Каждый был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы.

Все сообщники полностью признали вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Также все трое сообщили, что организатором покушения был Ямадаев, он объявлен в федеральный розыск.