Фонд Кадырова выделил 14 миллионов долларов на восстановление мечети Алеппо

Фонд Ахмата Кадырова перечислил 14 миллионов долларов на восстановление главной мечети сирийского города Алеппо, разрушенной террористами в 2013 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на муфтия города Махмуда Акема.

По его словам, средства на эту цель предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Этот человек протянул нам руку, он решил нам помочь в этот сложный для нас час. Он точно также борется с терроризмом и осуждает проявления экстремизма во всех его формах», — рассказал муфтий, отметив, что никакие другие фонды или организации, в том числе ЮНЕСКО, помощь не предлагали.

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Акем уточнил, что данная сумма оказалась достаточной для восстановления мечети, несмотря на готовность Кадырова выделить дополнительные средства.

Великая мечеть в городе Алеппо или Мечеть Омейядов находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Она была построена в 715 году. Святыня считается «жемчужиной» среди исторических памятников второго по значению города Сирии. По преданию, именно в этой мечети похоронен пророк Закария (Захария). В исламской традиции считается, что он был наставником Мирьям (девы Марии) и отцом Яхьи (Иоанна Крестителя).

Единственный минарет мечети был полностью разрушен боевиками в апреле 2013 года.