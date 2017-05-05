Силовые структуры
 

В Пентагоне признали факт нанесения удара по мечети в Сирии

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Нанесенный в марте американскими ВВС удар на севере Сирии фактически поразил здание, которое было частью «комплекса мечети» — об этом CNN сообщили два чиновника Пентагона со ссылкой на результаты расследования, проведенного Центральным командованием США.

В течение нескольких дней после удара 16 марта Пентагон категорически отвергал заявления о том, что бомбы попали в мечеть и что в результате этого были жертвы среди гражданского населения — несмотря на то, что в социальных сетях появились многочисленные сообщения с изображениями тел, выносимых из руин.

Вместо этого, в первые часы после инцидента, Пентагон настаивал на том, что удар был нанесен только по зданию, расположенному в нескольких десятках метров от мечети — там, где, по имеющимся сведениям, собрались члены «Аль-Каиды».

Как правило, любая религиозная структура должна быть в так называемом списке запретных для бомбежек объектов, наряду с больницами и школами. При этом существуют специальные процедуры для удаления структур из списка, если стало ясно, что они потеряли свой защищенный статус в силу того, что террористы используют их в своих целях и там нет гражданских лиц.

По словам официальных лиц, во время удара США по-прежнему считали, что здание используется «Аль-Каидой». При этом не уточнялось, числилось ли это здание когда-либо в списке объектов, запретных для бомбежек, или же было удалено из этого перечня.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что вооруженные силы США не приняли необходимые предупредительные меры для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения при ударе в Сирии. В докладе отмечается, что Соединенные Штаты не смогли определить, что выбранное в качестве атаки здание является мечетью, и не учли, что вскоре должна была начаться молитва. Правозащитники также отметили, что не нашли доказательств того, что во время нападения в мечети находились члены какой-либо террористической группировки.

Атака, о которой идет речь, была совершена в провинции Алеппо 16 марта, в результате погибли по меньшей мере 38 человек.

«Аль-Каида» в России внесена в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.

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