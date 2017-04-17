МИД России осудил атаку на конвой с беженцами под Алеппо

МИД России выступил с осуждением теракта, направленного против беженцев из шиитского анклава Эль-Фуа и Кафрая в провинции Идлиб. Текст комментария доступен на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем варварский теракт против конвоя с беженцами. Считаем, что это преступление должно получить должную оценку всех членов международного сообщества. Вне всякого сомнения, случившееся стало возможным из-за неконструктивных подходов Запада к вопросам борьбы с международным терроризмом в Сирии», — говорится в документе.

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15 апреля в пригороде Алеппо Рашидин смертник атаковал автобусный конвой с беженцами. Террорист сумел на заминированном автомобиле приблизиться к припаркованной на стоянке колонне автобусов под видом «спасателя» с продовольственными наборами и подарками для детей. В результате теракта погибло свыше 130 человек, в том числе 68 детей.

Эвакуация жителей Эль-Фуа и Кефрая проводится в соответствии с соглашением о локальном перемирии между правительственной армией и вооруженной оппозицией. Параллельно боевики «Джебхат ан-Нусры» выводятся с территории горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском.