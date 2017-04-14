СМИ сообщили о начале обмена блокированным населением в Сирии

В Сирии началась процедура обмена населения блокированных шиитских анклавов на жителей городов, удерживаемых оппозицией. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о вывозе в Алеппо жителей и ополченцев из двух шиитских деревень в провинции Идлиб — Эль-Фуа и Кефрая. Они уже два года находятся в блокаде отрядов вооруженной оппозиции из Сирийской свободной армии (ССА) и боевиков запрещенной в России группировки «Джабхат ан-Нусра», которые непрерывно обстреливают эти населенные пункты.

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В обмен правительственные силы согласились на эвакуацию гарнизонов двух городов под Дамаском, удерживаемых оппозицией — Забадани и Мадаи. Оттуда в Идлиб будут вывезены заблокированные там боевики и члены их семей. Всего с каждой стороны должны быть вывезены по 5 тысяч человек.

В Сирии с 2011 года идет гражданская война — правительству президента Башара Асада противостоят как светские, так и исламистские группы вооруженной оппозиции. В ходе конфликта набрала силу группировка «Исламское государство», боевикам которой удалось установить контроль над частью территории страны. Жертвами войны, по оценкам правозащитников, стали уже более 230 тысяч человек. Около 11,5 миллиона сирийцев — более половины населения страны — были вынуждены покинуть свои дома.