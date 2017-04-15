Террорист-смертник подорвал себя у автобусов с беженцами в пригороде Алеппо

Террорист-смертник подорвал себя в машине в пригороде Алеппо — районе Рашидин, сообщает РИА Новости в субботу, 15 апреля.

«В Рашидин возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине. Есть погибшие и раненые», — сообщил осведомленный источник агентства в Алеппо.

Ссылаясь на сирийский госканал «Аль-Ихбария», РИА Новости сообщает о гибели более 20 человек, около 50 получили ранения.

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Взрыв прогремел рядом с колонной автотранспорта, который привез эвакуированных жителей из осажденных боевиками шиитских поселений Эль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Колонна автобусов остановилась в Рашидине по пути во временный центр по размещению беженцев в Джибрине. После взрыва часть автобусов с эвакуированными остается заблокированной в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Эвакуация жителей Эль-Фуа и Кефрая проводится в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией. Параллельно боевики «Джебхат ан-Нусры» выводятся с территории горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском.