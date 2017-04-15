Число жертв теракта в Алеппо увеличилось до 70

Число жертв теракта в пригороде сирийского Алеппо увеличилось до 70. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает РИА Новости.

Террорист-смертник подорвался в машине около заправки в районе Рашидин. Рядом стояли автобусы с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Сперва сообщалось о 20 погибших и 50 раненых.

Колонна автобусов остановилась в Рашидине по пути во временный центр по размещению беженцев в Джибрине. Некоторая часть транспорта после взрыва остается заблокированной в подконтрольном боевикам районе.

Эвакуация жителей Эль-Фуа и Кефрая проводится в соответствии с соглашением о локальном примирении между правительственной армией и вооруженной оппозицией. Параллельно боевики «Джебхат ан-Нусры» выводятся с территории горных курортов Забадани и Мадая под Дамаском.