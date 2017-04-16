В сети появилось видео момента взрыва в Алеппо

Очевидец Ахмад Макия (Ahmad Makiya) снял на видео момент взрыва смертника в сирийском Алеппо. Он опубликовал ролик в своем Twitter-аккаунте.
На кадрах видно, как люди возвращаются в автобусы, а через мгновение происходит теракт.
15 апреля в районе Рашидин около автозаправки террорист-смертник подорвал себя рядом с колонной автобусов, пассажирами которых были эвакуированные жители осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб).
Ранее в воскресенье стало известно, что число погибших в результате достигло 112.