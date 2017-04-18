Правозащитники уличили США в приведшей к гражданским жертвам небрежности в Сирии

Вооруженные силы США не приняли необходимые предупредительные меры для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения при ударе в Сирии. Атака была совершена в провинции Алеппо 16 марта, в результате погибли по меньшей мере 38 человек. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW).

В 16-страничном докладе отмечается, что Соединенные Штаты не смогли определить, что выбранное в качестве атаки здание является мечетью, и не учли, что вскоре должна была начаться молитва.

Правозащитники также отметили, что не нашли доказательств того, что во время нападения в мечети находились члены какой-либо террористической группировки.

Представитель HRW Оле Солванг отмечает, что американским властям необходимо выяснить, «что пошло не так, начать делать домашнюю работу до начала атак и приложить усилия, чтобы это не произошло вновь».

Американские власти пообещали расследовать обстоятельства произошедшего. В частности, выяснить: были ли жертвы среди мирного населения и являлось ли подвергшееся бомбардировке здание мечетью, говорится в докладе.