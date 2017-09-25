Появились фотографии и детали операции по обнаружению останков Доку Умарова

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии с места захоронения останков чеченского террориста Доку Умарова в горах Ингушетии. Судя по снимкам, сохранился череп боевика, а также ряд зубов, что позволит идентифицировать личность умершего по стоматологическому статусу.

Анонимный Telegram-канал 338, специализирующийся на силовой тематике, пишет, что останки были обнаружены 22 сентября в Сунженском районе Ингушетии. Отмечается, что точное место правоохранительным органам указал некий задержанный боевик, который воевал в Сирии и якобы участвовал в похоронах Умарова. Также канал подтверждает поступившие ранее сведения о том, что вместе с Умаровым были захоронены его охранники, их останки находились рядом.

«Дополнительно будет проведен анализ дентакарты (стоматологической карты — прим. «Ленты.ру») Умарова и обнаруженного черепа», — добавляют авторы 338.

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По данным РЕН ТВ, останки террориста доставлены в Москву для проведения экспертизы и подтверждения личности.

Умаров, по информации ФСБ, был ликвидирован в первом квартале 2014 года в результате спецоперации, однако, согласно источникам, тогда его тело не нашли. До этого неоднократно сообщалось о гибели террориста. В частности, об этом еще в декабре 2013-го заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. Он же в июле 2014-го опубликовал фотографию мертвого Умарова.

Доку Умаров был лидером чеченских и других северо-кавказских сепаратистов, возглавлял запрещенную в России организацию «Имарат Кавказ». Он брал на себя ответственность за такие теракты, как взрыв в аэропорту Домодедово в 2011 году, взрывы в московском метро 2010 года, подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009-м, также занимался похищениями людей с целью выкупа. С 2010-го числился в составленном США списке международных террористов, за информацию о его местонахождении была объявлена награда в размере пяти миллионов долларов.