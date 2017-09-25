СМИ сообщили об обнаружении останков Доку Умарова

В горах Ингушетии обнаружены останки лидера запрещенной в России организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. По данным телеканала, части тела чеченского террориста доставлены в Москву для проведения экспертизы и подтверждения личности.

Также найдены останки, которые, предположительно, принадлежат охранявшим Умарова боевикам. Операция по их извлечению проводилась в середине сентября.

По данным ФСБ России, Умаров был ликвидирован в первом квартале 2014 года в результате спецоперации, однако, согласно источникам, его тело не было найдено.

О гибели Умарова неоднократно сообщалось до официального заявления ФСБ. В частности, об этом еще в декабре 2013-го объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Доку Умаров брал на себя ответственность за такие теракты, как взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011 году, взрывы в московском метро 2010 года, подрыв поезда «Невский экспресс» в 2009-м. С 2010-го лидер «Имарата Кавказ» числился в составленном США списке международных террористов, за информацию о его местонахождении была объявлена награда в размере пяти миллионов долларов.