Кадыров прояснил судьбу оставленных в Европе из-за санкций скакунов

Главе Чечни Рамзану Кадырову пока не удается вернуть из Европы своих скакунов, попавших под санкции. Об этом он рассказал в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» в воскресенье, 26 ноября.

«Ну, мы участвуем, выигрываем у них [на скачках в Европе], и смотрят за ними [лошадьми], я думаю, что получится вернуть. Но уже у них скаковой, так сказать, возраст заканчивается. Пока стоят там», — сказал он.

По его словам, призовые деньги, которые выигрывают скакуны, перечисляются на счет, однако тратить их ему разрешили только на содержание лошадей. Кадыров подчеркнул, что и этого разрешения пришлось добиваться с трудом.

При этом глава Чечни заявил, что санкции ему никак не мешают, более того, ему было приятно под них попасть. «Я же не за воровство или там за хищение бюджета, или за какие-то там тайны выдавал. Я за свое государство, народ попал под санкции. Так что это очень приятно, честно», — сказал он.

Лошади, о которых шла речь, содержатся на конюшне Кадырова при «Чешском жокейном клубе». В 2015 году министерство финансов Чехии отказалось выплачивать призовые за победу скакунов главы Чечни в связи с тем, что политик включен в санкционные списки Евросоюза.

При этом власти страны «приняли меры, чтобы не было ущерба их достоинству, и они могли бы участвовать и в скачках, и в воспроизводстве», отмечалось в сообщении ведомства.