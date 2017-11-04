Кадыров обещал iPhone X за лучшее стихотворение во славу Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что подарит iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине.

«Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин. Министерство по делам молодежи ЧР определит победителя», — написал политик.

По словам Кадырова, iPhone X, продажи которого начались 3 ноября, ему подарила чеченская команда КВН. «Ну что с ними поделаешь? Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий», — добавил он.

Объявив конкурс, глава Чечни и юмористы стали выкрикивать «Аллах Акбар!»

4 ноября в России отмечается государственный праздник — День народного единства.

В 2015 году Кадыров объявил об отказе от iPhone. Однако, судя по его недавним фотографиям в Instagram, он все еще пользуется смартфонами Apple.