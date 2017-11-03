В сети начали торговать роскошными коробками из-под iPhone X

Пользователи сети обратили внимание на объявления о продаже коробок из-под iPhone X. Пост был опубликован в Facebook-аккаунте сотрудника компании Deathstar Константина Кошелева. «Продаю две коробки от iPhone X. Есть белый и черный цвет. Куплены сегодня, в идеальном состоянии. Отлично подойдет для фото в Instagram — цена 7500 рублей», — отметил он.

Кошелев добавил, что готов дать коробки в аренду за тысячу рублей. «Порази друзей роскошью» — заявил мужчина, вызвав бурную реакцию пользователей социальной сети. «Какой *** (капец)», — возмутились они.

Подписчики Кошелева принялись иронично расхваливать автора за предприимчивость и публиковать свои предложения, связанные с продажей коробок от «яблочных» смартфонов. «Можно вырезать из коробки себе телефон», — обрадовался один из них.

«У кого нет 7500, сделаю вам фотомонтаж с коробками с этой фотографии всего за 750 рублей», — предложил другой.

Продажи iPhone X начались 3 ноября в 55 странах мира, включая Россию. В Москве очередь за устройствами начала выстраиваться в ночь на 2 ноября, возле магазина на Тверской она насчитывала более 500 человек. Цена на гаджет начинается от 80 тысяч рублей.