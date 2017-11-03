Партию iPhone X украли до старта продаж

Трое мужчин украли партию из 313 iPhone X перед магазином Apple Store. Это произошло за два дня до старта продаж в Сан-Франциско (штат Калифорния, США), пишет CNET.

Предполагаемые преступники забрались в фургон службы доставки UPS, припаркованный возле одного из торговых центров. Свидетелем стал дворник, который заметил, как мужчины переносили коробки с iPhone в свой автомобиль.

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Общая стоимость украденного составляет 370 тысяч долларов США. Источник CNET отметил, что оформившие предзаказ покупатели по-прежнему могут получить iPhone X. Однако не уточняется, как кража отразится на тех, кто занял место в очереди перед магазином.

Продажи iPhone X начались 3 ноября в 55 странах мира, включая Россию. В Москве очередь за устройствами начала выстраиваться в ночь на 2 ноября, возле магазина на Тверской она насчитывала более 500 человек. Цена на гаджет начинается от 80 тысяч рублей.



