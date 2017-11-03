Плач колхозника

Только ленивый не упрекал Apple в отсутствии инноваций. Да и откуда им взяться, если компания четыре года подряд выпускает один и тот же смартфон, пусть и делая его все лучше. Поэтому долгожданный iPhone X стал тем самым новым аппаратом, на который все будут ориентироваться в ближайшие несколько лет. Впрочем, никакие старания инженеров и руководства Apple не удовлетворят тех, кто проклинает новый смартфон задолго до его выхода. «Лента.ру» протестировала iPhone X накануне релиза и рассказывает, за что его можно полюбить или возненавидеть.

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Новый смартфон еще почти никто не видел и даже не держал в руках. Одни его уже ненавидят и вовсю рассуждают о недостатках. Другие рвут волосы в ожидании выхода смартфона и нервно смотрят на календарь. Желающих обзавестись новинкой оказалось так много, что образовался дефицит — Apple выпустила лишь пару миллионов аппаратов. В Москве, как и в Нью-Йорке, очередь за новым смартфоном выстроилась за сутки до старта продаж.

Равнодушных к iPhone X попросту не осталось. И это значит, что Apple идет верным курсом. А экспертам — авторам комментариев с ведущей мобильной аналитикой остается лишь пожелать терпения и хорошего настроения.

Шаг в будущее

Впервые со времен iPhone 6 Apple выпустила что-то новое, наполненное свежими идеями. Пусть общая концепция дизайна осталась прежней, iPhone X выглядит непривычно. В то же время он напоминает и самые первые модели iPhone — два варианта расцветки и другие на первый взгляд незаметные, но приятные мелочи — например, блестящая рамка из нержавеющей стали и обрамляющее спереди и сзади корпус стекло.

Опыт использования стальных Apple Watch показывает, что уже через месяц все борта будут покрыты царапинами, а стеклянные элементы корпуса и стоимость замены экрана делают вопрос покупки чехла первоочередным.

Фото: Дарья Голубович 1 /7

Задуматься о приобретении бампера заставляет и выпирающая из корпуса камера. Можно было бы оправдать это сложной конструкцией модуля, но конкуренты Apple и компании помельче давно уже научились делать камеры вровень с корпусом. Но чехол этот изъян компенсирует.

Камера оформлена максимально аскетично. В отличие от iPhone 8 ее обрамление лишено фасетки — она выполнена в форме обычной ступеньки. Выглядит это в точности как на первых макетах «десятки», которые впопыхах собирали китайцы. Но все это частности.

Главную роль в iPhone X играет экран: он занимает практически всю фронтальную панель. И это первый смартфон от Apple с OLED-экраном, сделанным злейшим конкурентом — компанией Samsung.

OLED может выдавать настоящий черный цвет. Это то, чего так и не удалось добиться разработчикам, несмотря на все ухищрения с IPS-матрицей. Это же позволяет разблокировать смартфон простым касанием экрана. Для самых любопытных: разрешение составляет 2436 х 1125, плотность — 458 пикселей на дюйм, а соотношение сторон — 19,5:9.

ِApple попыталась нивелировать избыточную «цветастость» AMOLED. В плане цветопередачи экран практически неотличим от IPS, поэтому он передает реалистичную картинку без всяких перекосов. При этом дисплей стал ярче и, как уже было сказано, передает настоящий черный цвет. Вдобавок к этому он поддерживает HDR10 и расширенный цветовой охват Display P3.

Впрочем, от искажения картинки под углом избавиться не удалось. Так, при наклоне белый цвет уходит в синий, а картинка слегка меркнет. У последнего поколения экранов Samsung подобных проблем замечено не было. Хотя последние тесты, наоборот, говорят о том, что корейский гигант сильнее постарался для конкурентов, нежели для себя.

В Apple не забыли и об облегчении нагрузки на глаза. У смартфона имеется поддержка режимов Night Shift и True Tone. Первый просто делает картинку «теплее» с наступлением вечера и доступен на всех смартфонах. А вот второй гораздо интереснее, и с ним уже могли столкнуться обладатели iPad Pro: True Tone адаптирует температуру экрана под окружающее освещение. А вот поддержки частоты в 120 герц, как у планшета, здесь действительно не хватает. После длительного использования последних iPad картинка на iPhone X выглядит не такой плавной и кажется слегка тормозящей.

В помещении смартфон работает идеально, но практически не реагирует на касания на улице. Во время тестов на морозе, под дождем и снегом нормально использовать смартфон не удалось: либо начинаются ложные нажатия, либо дисплей просто перестает работать. Причины подобных явлений, равно как их масштабы и решение пока неизвестны.

Нельзя обойти стороной и выступ в верхней части экрана, который успели прозвать «монобровью», «челкой» и «горбом». На презентации и пресс-фото этот элемент дизайна выглядел настолько непривычно и дико, что многие немедленно возненавидели iPhone X. В реальности этот выступ не настолько ужасен. Конечно, он бросается в глаза, особенно при попытках оценить смартфон по фотографиям. Но после первого часа использования о нем уже не думаешь.

Пример отображения видео во всю ширину Скриншот «Лента.ру» 1 /2

«Монобровь» не перестает о себе напоминать разве что во время просмотра видео. Предусмотрено два варианта запуска — с рамками по бокам или во всю ширину. В первом случае картинка становится мелкой, и это не понравится фанатам iPhone Plus. А во втором обрезаются верх и низ видео, а часть картинки занимает тот самый выступ. Поэтому смотреть ролики на iPhone X — то еще мучение.

Покажи личико

С появлением нового экрана в Apple решили полностью пересмотреть систему защиты смартфона. iPhone лишился кнопки «Домой», а с ней и встроенного сканера отпечатков пальцев Touch ID. Им на смену пришел сканер лица Face ID, который моментально вызвал множество вопросов: быстрее ли он Touch ID, безопаснее ли, как работает. К чести разработчиков, они не стали копировать решения конкурентов, чьим смартфонам достаточно показать фотографию владельца для взлома, и сделали все гораздо серьезнее.

Хочется возразить любителям рассказывать истории про миллионы полученных Apple отпечатков и желании заполучить чужие лица. Все эти данные хранятся исключительно на iPhone, и никто, в том числе Apple, не может получить к ним доступа.

Фото: Дарья Голубович 1 /4

Именно в «моноброви» скрывается целая россыпь сенсоров и датчиков, обеспечивающих четкую работу новой системы защиты Face ID, а также фронтальная камера, микрофон и динамик. Проще говоря — внутри «горба» скрывается уменьшенная версия недавно убитого Microsoft контроллера Kinect, который умеет создавать 3D-изображение помещения и считывать движения пользователя.

Система помещает на лицо 30 тысяч невидимых точек для создания узора, а инфракрасная камера считывает его и запоминает. True Depth уже нарекли главным преимуществом iPhone X перед Android-смартфонами, и повторить ее удастся только через два с половиной года.

Все сделано предельно доступно. При первом включении предлагается сразу зарегистрировать снимок лица. Процесс сканирования занимает не более 30 секунд: сделал один оборот головой, нажал кнопку, сделал еще один. Вот и все. В дальнейшем для разблокировки нужно будет лишь окинуть взглядом свой iPhone, и он сразу будет готов к работе.

Для работы сторонних программ, которым требовался Touch ID, не нужно ничего менять. К примеру, при запуске банковского клиента iPhone X сразу начинает сканировать лицо вне зависимости от того, обновил ли его разработчик.

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Сравнивать Touch ID и Face ID в целом не очень корректно. Это принципиально разные технологии, но попробовать можно.

По скорости работы они одинаковы. Неважно, подносишь ты палец к кнопке и нажимаешь на нее либо просто поднимаешь смартфон и смахиваешь экран блокировки. При этом если iPhone X лежит на столе или повернут, то разблокировать телефон «лицом» не получится — только с рук и строго вертикально. У Touch ID таких проблем нет, хотя если палец хоть немного намок, то сканер отказывается работать.

Face ID невероятно точна. Сканер лица без проблем опознает владельца в шапке, очках и с накладной бородой. По оценкам производителя, система срабатывает в 90 процентах случаев и не подводит даже в темноте. В случае резких перемен в образе смартфон еще раз запросит пароль, после чего запомнит новый внешний вид пользователя.

С точки зрения безопасности Face ID также обходит Touch ID. По данным Apple, обмануть систему получится в одном случае из миллиона (для Touch ID этот показатель составляет один к 50 тысячам). По умолчанию система разблокирует iPhone только когда владелец смотрит на экран, поэтому во сне аппарат никто не взломает. Ее не обмануть фотографией владельца или даже маской. Единственная угроза — это близнецы и двойники, так что имейте это в виду.

Смотрите и учитесь

В свете всех изменений экрана и корпуса Apple пришлось значительно переработать методы взаимодействия с iPhone. Казалось бы, убрали всего одну кнопку. Можно просто влепить ее прямо на экран (а лучше сразу три), и никто не станет жаловаться. Но нет, это было бы слишком просто для Apple, поэтому разработчики перевернули все с ног на голову и сделали акцент на жестах.

Но обо всем по порядку. Для разблокировки или выхода из приложения необходимо смахнуть экран снизу вверх. Для вызова многозадачности имеются сразу три варианта. Можно потянуть экран снизу вверх и удержать палец, можно потянуть экран из левого нижнего угла вверх без удержания, а можно быстро провести пальцем по нижней части дисплея для моментального переключения между приложениями. Теперь нельзя взять и закрыть все приложения обычным смахиванием вверх — экран просто закроется, поэтому нужно удержать палец на окне программы вплоть до появления красного значка. Сири вызывается удержанием кнопки блокировки, но никто не отменял активацию голосом. И это в разы удобнее — при условии, что кто-то вообще пользуется голосовым ассистентом.

Пример адаптированного под iPhone X приложения Скриншот «Лента.ру» 1 /3

Так как свайп снизу экрана занят, то вызов «Центра управления» происходит из правого верхнего угла, а если потянуть из центра — откроется шторка уведомлений. Скриншот экрана делается одновременным нажатием кнопки блокировки и клавиши повышения громкости, а если их удерживать достаточно долго, то аппарат выключится. Чтобы перезагрузить смартфон, нужно нажать клавишу увеличения громкости, потом уменьшения, после чего удерживать кнопку блокировки.

Пусть при пересказе новых функций они выглядят дико, в действительности новые жесты интуитивны, а комбинации кнопок легко запоминаются. Как только к ним привыкаешь, на что уходит не больше часа, становится тяжело возвращаться к обычному iPhone с кнопкой «Домой». Поэтому не стоит переживать за процесс адаптации, тем более что Apple положила в комплект специальную инструкцию с картинками.

С точки зрения эргономики и размеров iPhone X идеален. Он немного больше обычного iPhone 6/7/8 и гораздо компактнее Plus-версии аппаратов Apple. Экран не такой вытянутый, как у Samsung Galaxy S8, что ощутимо упрощает пользование. Важной мелочью является и то, что клавиатура появляется на большом расстоянии от самого низа экрана, поэтому нет никаких проблем с набором текста одной рукой.

Всем по портрету

Качественного скачка между камерой iPhone 8 и iPhone X не произошло. Она также умеет накладывать сценический свет и делать другие фокусы в портретном режиме. Отличаются они разве что светосилой телеобъектива (f/2,4 против f/2,8) и наличием оптической стабилизации на обоих модулях. Все это упрощает съемку портретов и объектов с зумом, но не повышает качество ночных фотографий. Практически все, что было сказано про iPhone 8, применимо и к «десятке».

Гораздо интереснее ситуация с фронталкой. Как и основная камера, она теперь может снимать в портретном режиме с размытым фоном и студийным светом. Пока функция находится на стадии тестирования, поэтому получить адекватное боке́ на селфи практически нереально. Система может «замылить» волосы, посчитав их фоном, или сделает непонятный ореол вокруг головы даже при идеальном свете и условиях. Очевидно, огрехи со временем будут исправлены, а сейчас пользоваться этой функцией просто нереально.

iPhone X Фото: «Лента.ру» 1 /13

Возвышается над всем этим великолепием Animoji. Если отбросить сарказм и забыть о том, что идея отправлять видеосообщения от лица говорящих фекалий и петуха глупа, технология действительно захватывает. Камера четко отслеживает движения мышц лица и повторяет движения глаз, губ и головы. Это забавный способ показать конкурентам истинные возможности True Depth. Но представить себе человека, который на полном серьезе будет всем подряд отправлять такие послания, сложно. Разве что это будет большой любитель стикеров в iMessage.

Урезанный комплект

Вместе с iPhone 8 «десятка» получила 64-битный шестиядерный процессор Apple A11 Bionic, выполненный по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет два ядра под повседневные задачи и четыре — под тяжелые приложения. И все шесть ядер могут работать одновременно. По скорости работы смартфон совершенно неотличим от iPhone 8 и даже 7, но эта мощь необходима для дополненной реальности, которая набирает все большую популярность.

Единственная проблема, которая тянется еще с давних времен — нехватка оперативной памяти. Из-за того, что ее всего три гигабайта, приложения практически моментально стираются из фона. Поэтому каждый раз при повторном включении, например, клиента Twitter, все сбрасывается и загружается заново. Однако, учитывая любовь русского человека вручную удалять все фоновые программы, эта проблема мало кому заметна.

После выхода iOS 11.1 наконец пришло в норму время автономной работы. Чтобы разобраться с временем работы нового девайса на сайте Apple, придется вспомнить школьный курс алгебры: iPhone X работает до двух часов дольше, чем iPhone 7; iPhone 7 — до двух часов дольше, чем iPhone 6s; а по поводу iPhone 6s вообще ничего вразумительного не сказано. На самом деле аппарата вполне хватает на полный рабочий день или на девять часов активный работы.

Вопросы возникают к способу зарядки. iPhone X поддерживает быструю и беспроводную зарядку, но в комплекте ничего для этого нет. То есть со смартфоном за 80 тысяч рублей идет допотопный одноамперный блок питания. А чтобы ощутить все прелести нововведения, нужно потратиться и купить зарядку от MacBook за 3,5 тысячи рублей и USB-C-провод еще за две тысячи.

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Провозглашая со сцены iPhone X самым прорывным iPhone с момента создания первого смартфона Apple, Тим Кук не слукавил. Все, что обещали на презентации, работает на все сто. Придраться можно разве что к работе Face ID под углом и вспомнить проблемы с экраном на улице. Вероятно, это точечные вопросы, потому что в других обзорах они не поднимались. А может, они просто в спешке писали свои статьи сразу после распаковки — кто знает?

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Рассказы обо всех плюсах iPhone X в конечном итоге упираются в цену. 80 тысяч за версию на 64 гигабайта — это непомерно много. И даже в США ценник в тысячу долларов (на треть ниже, чем в России) был встречен бурей негатива. За эти деньги можно купить iPhone SE и зеркалку, чтобы делать крутые портреты. Можно купить два Galaxy S8 с безрамочным экраном. Вдумайтесь: игровой компьютер собрать или практически любой макбук заполучить.

iPhone X — это смартфон для фанатов, которые давно и терпеливо ждут по-настоящему новый iPhone. В последние годы смартфон от Apple перестал быть чем-то необычным и имелся почти у каждого. Теперь же iPhone снова стал эксклюзивом, доступным лишь единицам. Кто бы и как к этому не относился, для массового потребителя это играет важную роль.

Но приобретать его исключительно ради хвастовства на последние деньги — дурная затея. Перед кем щеголять — перед соседями по вагону метро или в очереди за продуктами? После старта продаж у iPhone X гарантированно вскроется еще больше проблем, чем удалось выявить за неполную неделю использования. Впрочем, тот, кто потратит на него свои кровные, нисколько не разочаруется в покупке. А если же просто нужен iPhone, то лучше взять «семерку», которая хорошо себя зарекомендовала и работает ничуть не хуже «юбилейного» аппарата.