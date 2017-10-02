Наука и техника
 
Последние новости
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Мадуро призвал Каталонию сопротивляться испанским властям
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Популярные новости
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону

Время и стекло

Почему все возненавидели новый iPhone

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Edgar Su / Reuters

Apple уже четвертый раз подряд представляет один и тот же смартфон, лишь улучшая и дополняя его. Перед тем как дать публике долгожданный и безумно дорогой iPhone X, компания выпустила спорный iPhone 8. Он вроде и новый, но от него за версту веет вторичностью и нехваткой идей. «Лента.ру» разобралась, для кого все же был создан iPhone 8 и имеет ли смысл дождаться «десятку».

Оставили на четвертый год

В Apple решили не изобретать велосипед и в четвертый раз выпустили iPhone 6. Существенные отличия, конечно, имеются, но все они спрятаны глубоко внутри смартфона. У iPhone 8 такие же огромные рамки вокруг дисплея, такое же расположение элементов управления на корпусе и нет разъема для наушников.

Сказать, что это перебор — не сказать ничего. Если бы Samsung попыталась провернуть нечто подобное и четыре года выпускала один и тот же аппарат, то даже самые преданные фанаты объявили бы бойкот.

Но изменения все-таки есть! «Впервые передняя и задняя панели iPhone выполнены из стекла», — гласит описание iPhone 8 на сайте Apple. Авторы этих строк видимо забыли о существовании iPhone 4, но потом одумались и исправили текст. И да, задняя панель из стекла — это единственное внешнее изменение нового iPhone. По сравнению с алюминиевым, новый корпус менее скользкий и приятнее на ощупь, но более хрупкий и собирает отпечатки как никогда прежде.

В Apple уверяют, что в iPhone 8 используется самое прочное стекло для смартфонов. Но не стоит думать, что это поможет избежать проблем при падении. При любых раскладах новый iPhone менее прочный, чем прошлогодняя модель. К тому же крышка iPhone 8 довольно быстро покрывается царапинами. К тому же, ее замена выходит даже дороже замены фронтальной панели.

На эти жертвы Apple пошла, чтобы добавить в смартфон беспроводную зарядку. Причем не какого-то проприетарного стандарта, а всем известного Qi. Это значит, что теперь можно закупиться лампами из IKEA, подставками от Samsung, кучей других акссесуаров, чтобы заряжать от них iPhone. Это удобно, и больше тут нечего сказать.

Неважно, что Apple далеко не первая и поддержку стандарта внедрили другие компании давным-давно. Принципиально другое — с приходом Apple эта технология обретет вторую жизнь, отчего всем (в том числе и любителям Android) только лучше.

Еще одно «неожиданное нововведение» — цветовые решения. Во-первых, теперь золотой корпус — это нечто среднее между золотым и розовым, а задняя крышка и вовсе бежевая. Исчезли два варианта черных корпусов, и вернулся «серый космос», который на самом деле больше напоминает ВАЗ 2107 цвета мокрый асфальт.

Дальше меньше — яблочко чуть ниже, с задней крышки пропали номер модели и другая важная информация, исчезли пластиковые вставки. Немного иначе работает Taptic Engine, поэтому мнимая кнопка Home нажимается мягче. В остальном это все тот же iPhone, который мы знаем уже довольно долго.

Экран — вторая причина волны ненависти к новому iPhone. Дело в том, что диагональ у смартфона достаточно скромна. И проблема далеко не в огромных рамках: ведь другие компании при таком же корпусе устанавливают экраны с гораздо большей диагональю. У iPhone 8 — 4,7 дюйма с разрешением 1334х750 (325 ppi), iPhone 8 Plus — 5,5 дюймов с 1920x1080 (401 ppi). И этого мало.

Хотя заявленной плотности пикселей хватает с головой при обычной эксплуатации, возникают проблемы иного порядка: в iPhone по-прежнему используется IPS-матрица. Она считается лучшей на рынке, но экран iPhone ощутимо проигрывает Galaxy Note8 в яркости и цветопередаче.

Из приятного: в iPhone 8 предусмотрена поддержка технологии True Tone, которая была еще в iPad Pro. Она автоматически подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение: на улице картинка естественная, а в помещении — более теплая. Это не просто включение желтого фильтра в темное время суток а реальное изменение картинки в зависимости от внешних условий. Благодаря этому пользоваться аппаратом удобнее и глаза действительно меньше устают. Но поддержки 120 кадров в секунду, как у новых iPad здесь нет, что удручает.

Бьет рекорды, как всегда

iPhone 8 получил 64-битный шестиядерный процессор Apple A11 Bionic, выполненный по 10-нанометровому техпроцессу. Это уже не простенькие чипы от Apple, где все ядра работают на одной частоте. Все гораздо серьезнее — два ядра под повседневные задачи и четыре под тяжелые. В Apple утверждают, что при высокопроизводительных задачах мощность нового чипа выше на 70 процентов по сравнению с A10. В итоге смартфон снова побил рекорды во всевозможных синтетических тестах.

Но эти цифры и баллы никак не повлияют на повседневное использование. Разница в скорости по сравнению с iPhone 7 минимальна, а с чем-то прошлогодний аппарат справляется даже лучше. Такой запас мощности необходим для нормальной работы AR-приложений. Для них Apple создала собственную платформу и считает, что за ними будущее. Но пока это лишь демонстрация, потому что чего-то необычного среди AR-программ до сих пор нет.

Как возросли показатели производительности, так же и понизился объем аккумулятора. У iPhone 7 было 1960 миллиампер-часов, а у iPhone 8 — 1821; у iPhone 7 Plus — 2900 мАч, а у iPhone 8 Plus — 2691. Благодаря новому процессору автономность смартфона не уменьшилась, но осталась на прежнем удручающем уровне. При активном использовании уже к 17 часам у iPhone 8 Plus меньше 20 процентов зарядки. И это до неприличия мало.

Не беда, ведь новый iPhone поддерживает быструю зарядку, так ведь? Возможно, но в комплекте со смартфоном идет лишь древний блок питания на один ампер и кабель Lightning с USB-A. Для быстрой зарядки необходимо купить новый блок питания от MacBook за 5,5 тысяч рублей. Не отходя от кассы, нужно взять еще провод с USB-C, поскольку у блока питания именно такой разъем. Беспроводной зарядки в комплекте тоже нет (Apple свое решение не выпустила), поэтому придется импровизировать. Или заряжать смартфон по старинке.

Удар по зеркалкам

Пока конкуренты пытаются безрезультатно скопировать портретный режим iPhone 7, Apple вывела эту функцию на какой-то немыслимый уровень. Теперь iPhone может не просто размыть фон, но и наложить студийный свет на лицо модели или же вообще затемнить фон. Прямо как на фотосессии! Пока эта функция находится на стадии тестирования, но уже сейчас удается добиться отличного результата, не прилагая особых усилий. Доступна новая функция лишь на iPhone 8 Plus и iPhone X: у обычной «восьмерки» по-прежнему всего одна камера.

В остальном кадры, по сути, такие же, как у предшественников. Специалисты DxOMark, на которых ссылались Google во время презентации Pixel в прошлом году, заявили, что у iPhone 8 лучшая мобильная камера в мире. Согласиться с этим или опровергнуть это сложно, потому что снимки с iPhone 8, 7 и Galaxy Note8 практически не отличаются, и все зависит от работы самой системы.

Для некоторых окажется важным, что смартфон теперь снимает 4К-видео с 60 fps. Поэтому замедленные ролики записываются в FullHD при 240 fps. И они наконец перестали быть такими страшными.

Но почему у несчастного iPhone 8 по-прежнему одна камера? На этот вопрос нет ответа.

***

Даже безотносительно всей истории с новыми iPhone и конкурентами, «восьмерку» нельзя однозначно назвать удачным телефоном. У него объективно устаревший дизайн, экран слабее многих конкурентов и непростительно быстро разряжающаяся батарея. Сюда же можно добавить поддержку быстрой и беспроводной зарядки без сопутствующих аксессуаров в комплекте. На худой конец, зачем вообще было давать этому смартфону новый порядковый номер с учетом такого малого числа отличий?

Но не стоит забывать и о плюсах. У iPhone 8 лучшая на рынке камера с портретным режимом, который может стать единственным поводом купить аппарат. Сам смартфон — наиболее производительный из всех существующих. Пусть пока и незаметно особых отличий от iPhone 7, но позднее, когда приблизится конец жизненного цикла iPhone 8, он будет не менее резвым, чем сейчас. Это видно по iPhone 5s, который до сих пор отлично работает, хотя вышел пять лет назад. Ни один Android-смартфон на такое не способен.

Впрочем, если вспомнить, что на подходе iPhone X, про iPhone 8 можно пропустить. Находясь между iPhone 7 и X, этот смартфон не способен предложить ничего кардинально нового и чего-то, что заставило бы его купить. Производительности для обычной работы хватает и у «семерки», а у «десятки» будет и лучшая камера, и портретный режим на фронталке и, наконец, новый дизайн.

Влад Массино

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0128 сентября

«Гитлер с трепетом слушал советское радио»

Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
05:24 1 октября

Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году

06:5228 сентября

Перевозбужденные посетители выставки электроники сломали умную секс-куклу

13:51 1 октября

Найденный под Новгородом мост закопают из-за нехватки денег на его реставрацию

Наука и техника00:00 5 августа

«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»

Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
00:0926 сентября

Названы сроки и причина гибели человечества

10:28 1 октября

Lockheed Martin показала марсианскую станцию

17:2530 сентября

НАСА зафиксировало крупнейшее сияние на Марсе

Наука и техника00:0227 сентября
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столе

С протянутой рукой

«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
01:4820 сентября

Apple выпустила iOS 11

20:0830 сентября

На гоночный автомобиль установили двигатель от сверхзвукового истребителя

17:0729 сентября

Китай принял на вооружение истребитель пятого поколения J-20

Россия
«Никогда нельзя жалеть мужчину»
Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
Владимир ПутинОптовые отставки
Почему Кремль проводит зачистки, а губернаторы «психуют»
У взлетающего Ан-148 загорелся двигатель
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Кеды, КВН и «Подмосковные вечера»
Что Международные фестивали молодежи и студентов оставили в наследство
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
Все материалы
Мир
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Остались воевать
Миротворцы безнаказанно насилуют женщин и девочек
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
Мадуро призвал Каталонию сопротивляться испанским властям
Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости
Международные наблюдатели призвали принять во внимание референдум в Каталонии
Все материалы
Бывший СССР
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти
Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста
Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсеналах диверсией России
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В ОАЭ ввели 100-процентный акциз на табак и энергетики
Ускоренный порядок снятия запрета на выезд за границу начал действовать в России
Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший руководитель «Трансаэро»
Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума
Все материалы
Силовые структуры
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Полицейский на УАЗе насмерть сбил 15-летнего мотоциклиста
Неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
Разорившийся на бирже отец убил дочь и себя в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
Найденный под Новгородом мост закопают из-за нехватки денег на его реставрацию
Смотреть можно, трогать нельзя
Чем манит школьников и гиков главная игровая выставка России
Lockheed Martin показала марсианскую станцию
Все материалы
Спорт
Александр КокоринБольше не «ко-ко»
Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
Защитник «Барселоны» Пике в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании
Гол на 85-й минуте принес «Зениту» ничью в матче с «Анжи»
«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче на пустом стадионе
Вратарь пришел в штрафную соперника и отдал голевой пас в концовке матча
СМИ сообщили об отмене матча «Барселоны» в чемпионате Испании из-за беспорядков
Все материалы
Культура
«Труп куда-то уполз»
Гордон Хотон о Смерти и воинах Апокалипсиса
Показали фугу
Легкий способ окультурить своего ребенка
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
Звезда «Такси» допустил возможность съемок будущего фильма в Крыму
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Мэрилина Мэнсона завалило пистолетами во время концерта
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Умер владелец GQ, Vogue и New Yorker
Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико
Все материалы
Ценности
Ходят и отсвечивают
Что будет красоваться на руках и шеях этой зимой
Какая ж ты гадюка
Молодой москвич пугает горожан американским суперкаром
«Помню только сильнейшую боль»
Чемпионка России по сноуборду потеряла возможность ходить, но это ее не сломило
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
Все материалы
Из жизни
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Все материалы
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Самый быстрый «Мерседес»
Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на лавры Porsche 911
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Появилась самая внедорожная Lada 4x4 за 740 тысяч рублей
Nissan придумал чувствительные к поту сиденья и руль
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы