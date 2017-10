Время и стекло

Apple уже четвертый раз подряд представляет один и тот же смартфон, лишь улучшая и дополняя его. Перед тем как дать публике долгожданный и безумно дорогой iPhone X, компания выпустила спорный iPhone 8. Он вроде и новый, но от него за версту веет вторичностью и нехваткой идей. «Лента.ру» разобралась, для кого все же был создан iPhone 8 и имеет ли смысл дождаться «десятку».

Оставили на четвертый год

В Apple решили не изобретать велосипед и в четвертый раз выпустили iPhone 6. Существенные отличия, конечно, имеются, но все они спрятаны глубоко внутри смартфона. У iPhone 8 такие же огромные рамки вокруг дисплея, такое же расположение элементов управления на корпусе и нет разъема для наушников.

Сказать, что это перебор — не сказать ничего. Если бы Samsung попыталась провернуть нечто подобное и четыре года выпускала один и тот же аппарат, то даже самые преданные фанаты объявили бы бойкот.

Материалы по теме Минус почка Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи

Но изменения все-таки есть! «Впервые передняя и задняя панели iPhone выполнены из стекла», — гласит описание iPhone 8 на сайте Apple. Авторы этих строк видимо забыли о существовании iPhone 4, но потом одумались и исправили текст. И да, задняя панель из стекла — это единственное внешнее изменение нового iPhone. По сравнению с алюминиевым, новый корпус менее скользкий и приятнее на ощупь, но более хрупкий и собирает отпечатки как никогда прежде.

В Apple уверяют, что в iPhone 8 используется самое прочное стекло для смартфонов. Но не стоит думать, что это поможет избежать проблем при падении. При любых раскладах новый iPhone менее прочный, чем прошлогодняя модель. К тому же крышка iPhone 8 довольно быстро покрывается царапинами. К тому же, ее замена выходит даже дороже замены фронтальной панели.

На эти жертвы Apple пошла, чтобы добавить в смартфон беспроводную зарядку. Причем не какого-то проприетарного стандарта, а всем известного Qi. Это значит, что теперь можно закупиться лампами из IKEA, подставками от Samsung, кучей других акссесуаров, чтобы заряжать от них iPhone. Это удобно, и больше тут нечего сказать.

Неважно, что Apple далеко не первая и поддержку стандарта внедрили другие компании давным-давно. Принципиально другое — с приходом Apple эта технология обретет вторую жизнь, отчего всем (в том числе и любителям Android) только лучше.

Еще одно «неожиданное нововведение» — цветовые решения. Во-первых, теперь золотой корпус — это нечто среднее между золотым и розовым, а задняя крышка и вовсе бежевая. Исчезли два варианта черных корпусов, и вернулся «серый космос», который на самом деле больше напоминает ВАЗ 2107 цвета мокрый асфальт.

iPhone 8 в золотом цвете корпуса Кадр: ZONEofTECH / YouTube 1 /7

Дальше меньше — яблочко чуть ниже, с задней крышки пропали номер модели и другая важная информация, исчезли пластиковые вставки. Немного иначе работает Taptic Engine, поэтому мнимая кнопка Home нажимается мягче. В остальном это все тот же iPhone, который мы знаем уже довольно долго.

Экран — вторая причина волны ненависти к новому iPhone. Дело в том, что диагональ у смартфона достаточно скромна. И проблема далеко не в огромных рамках: ведь другие компании при таком же корпусе устанавливают экраны с гораздо большей диагональю. У iPhone 8 — 4,7 дюйма с разрешением 1334х750 (325 ppi), iPhone 8 Plus — 5,5 дюймов с 1920x1080 (401 ppi). И этого мало.

Материалы по теме Без черенка «Убийца» iPhone оказался лопатой со стилусом

Хотя заявленной плотности пикселей хватает с головой при обычной эксплуатации, возникают проблемы иного порядка: в iPhone по-прежнему используется IPS-матрица. Она считается лучшей на рынке, но экран iPhone ощутимо проигрывает Galaxy Note8 в яркости и цветопередаче.

Из приятного: в iPhone 8 предусмотрена поддержка технологии True Tone, которая была еще в iPad Pro. Она автоматически подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение: на улице картинка естественная, а в помещении — более теплая. Это не просто включение желтого фильтра в темное время суток а реальное изменение картинки в зависимости от внешних условий. Благодаря этому пользоваться аппаратом удобнее и глаза действительно меньше устают. Но поддержки 120 кадров в секунду, как у новых iPad здесь нет, что удручает.

Бьет рекорды, как всегда

iPhone 8 получил 64-битный шестиядерный процессор Apple A11 Bionic, выполненный по 10-нанометровому техпроцессу. Это уже не простенькие чипы от Apple, где все ядра работают на одной частоте. Все гораздо серьезнее — два ядра под повседневные задачи и четыре под тяжелые. В Apple утверждают, что при высокопроизводительных задачах мощность нового чипа выше на 70 процентов по сравнению с A10. В итоге смартфон снова побил рекорды во всевозможных синтетических тестах.

Материалы по теме Черная зависть Ради чего стоит покупать новые iPhone 7 и 7 Plus

Но эти цифры и баллы никак не повлияют на повседневное использование. Разница в скорости по сравнению с iPhone 7 минимальна, а с чем-то прошлогодний аппарат справляется даже лучше. Такой запас мощности необходим для нормальной работы AR-приложений. Для них Apple создала собственную платформу и считает, что за ними будущее. Но пока это лишь демонстрация, потому что чего-то необычного среди AR-программ до сих пор нет.

Как возросли показатели производительности, так же и понизился объем аккумулятора. У iPhone 7 было 1960 миллиампер-часов, а у iPhone 8 — 1821; у iPhone 7 Plus — 2900 мАч, а у iPhone 8 Plus — 2691. Благодаря новому процессору автономность смартфона не уменьшилась, но осталась на прежнем удручающем уровне. При активном использовании уже к 17 часам у iPhone 8 Plus меньше 20 процентов зарядки. И это до неприличия мало.

Не беда, ведь новый iPhone поддерживает быструю зарядку, так ведь? Возможно, но в комплекте со смартфоном идет лишь древний блок питания на один ампер и кабель Lightning с USB-A. Для быстрой зарядки необходимо купить новый блок питания от MacBook за 5,5 тысяч рублей. Не отходя от кассы, нужно взять еще провод с USB-C, поскольку у блока питания именно такой разъем. Беспроводной зарядки в комплекте тоже нет (Apple свое решение не выпустила), поэтому придется импровизировать. Или заряжать смартфон по старинке.

Удар по зеркалкам

Пока конкуренты пытаются безрезультатно скопировать портретный режим iPhone 7, Apple вывела эту функцию на какой-то немыслимый уровень. Теперь iPhone может не просто размыть фон, но и наложить студийный свет на лицо модели или же вообще затемнить фон. Прямо как на фотосессии! Пока эта функция находится на стадии тестирования, но уже сейчас удается добиться отличного результата, не прилагая особых усилий. Доступна новая функция лишь на iPhone 8 Plus и iPhone X: у обычной «восьмерки» по-прежнему всего одна камера.

Фото на iPhone 8 Plus Фото: Влад Массино, «Лента.ру» 1 /16

В остальном кадры, по сути, такие же, как у предшественников. Специалисты DxOMark, на которых ссылались Google во время презентации Pixel в прошлом году, заявили, что у iPhone 8 лучшая мобильная камера в мире. Согласиться с этим или опровергнуть это сложно, потому что снимки с iPhone 8, 7 и Galaxy Note8 практически не отличаются, и все зависит от работы самой системы.

Для некоторых окажется важным, что смартфон теперь снимает 4К-видео с 60 fps. Поэтому замедленные ролики записываются в FullHD при 240 fps. И они наконец перестали быть такими страшными.

Но почему у несчастного iPhone 8 по-прежнему одна камера? На этот вопрос нет ответа.

***

Даже безотносительно всей истории с новыми iPhone и конкурентами, «восьмерку» нельзя однозначно назвать удачным телефоном. У него объективно устаревший дизайн, экран слабее многих конкурентов и непростительно быстро разряжающаяся батарея. Сюда же можно добавить поддержку быстрой и беспроводной зарядки без сопутствующих аксессуаров в комплекте. На худой конец, зачем вообще было давать этому смартфону новый порядковый номер с учетом такого малого числа отличий?

Но не стоит забывать и о плюсах. У iPhone 8 лучшая на рынке камера с портретным режимом, который может стать единственным поводом купить аппарат. Сам смартфон — наиболее производительный из всех существующих. Пусть пока и незаметно особых отличий от iPhone 7, но позднее, когда приблизится конец жизненного цикла iPhone 8, он будет не менее резвым, чем сейчас. Это видно по iPhone 5s, который до сих пор отлично работает, хотя вышел пять лет назад. Ни один Android-смартфон на такое не способен.

Портретный режим на iPhone 8 Plus Фото: Влад Массино, «Лента.ру» 1 /5

Впрочем, если вспомнить, что на подходе iPhone X, про iPhone 8 можно пропустить. Находясь между iPhone 7 и X, этот смартфон не способен предложить ничего кардинально нового и чего-то, что заставило бы его купить. Производительности для обычной работы хватает и у «семерки», а у «десятки» будет и лучшая камера, и портретный режим на фронталке и, наконец, новый дизайн.