Государственный секрет

Перед отлетом космонавты проходят множество медицинских процедур. Одна из них — забор секрета предстательной железы, называемый «пробой Васютина». Таково наследие, оставшееся после позорного инцидента на космической станции «Салют-7», только что спасенной от гибели в атмосфере Земли. О неприятной ситуации, в которую попал космонавт Владимир Васютин, рассказывает «Лента.ру».

«Салют-7» — советская космическая станция, гордость инженерно-космической мысли того времени, созданная для передовых научных экспериментов в условиях нулевой гравитации. Она была выведена на орбиту в 1982 году, просуществовала почти девять лет, а закончила свою жизнь неконтролируемым входом в атмосферу Земли почти одновременно с распадом Советского Союза. Эта станция была не первой космической научной лабораторией СССР (до нее был «Салют-6») и не последней — после ее гибели в космосе еще некоторое время оставался «Мир», базовый блок которого был тем же «Салютом».

Бесполезный подвиг

С «семеркой» связано много драматических событий, повлиявших на развитие отечественной космонавтики. Ее история оказалась интересна даже российским киноделам, которые решили снять российскую версию «Гравитации» Альфонсо Куарона, использовав драматический эпизод из жизни станции. Речь идет о миссии корабля «Союз Т-13».

Через три года после запуска, 11 февраля 1985 года, связь со станцией, которая находилась в законсервированном состоянии, была потеряна, а сама она начала неконтролируемое снижение, угрожая войти в атмосферу Земли и упасть в неизвестном месте. Космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных отправились на «Салют-7», чтобы разобраться в причинах поломки и вернуть, если это возможно, станцию к жизни. Естественно, чудесного спасения из безвыходной ситуации в реальности не было — лишь тяжелые трудовые будни, проходящие в штатном режиме.

Впрочем, миссия была действительно необычной. С проблемами, которые пришлось решать, до тех пор космонавты не сталкивались. Во-первых, пришлось вручную управлять процессом стыковки с мертвой станцией. Успешное соединение «Союза Т-13» и «Салюта» вошло в историю пилотируемой космонавтики: как оказалось, советские корабли могут приближаться к любым объектам на орбите. Во-вторых, космонавтам пришлось заниматься ремонтом в условиях «антарктического погреба» — температура в отсеках станции опустилась ниже нуля градусов. Тем не менее они шаг за шагом возвращали станцию к жизни.

Космонавты не остаются одни, за их действиями непрерывно наблюдают специалисты с Земли. Если член экипажа в ходе работы сталкивается с какой-то проблемой, ему будут даны соответствующие рекомендации. Кроме того, в условиях космоса необходимо постоянно проходить медицинский контроль. В случае неожиданных проблем со здоровьем у космонавта на Земле могут скорректировать работу экипажа или даже принять решение о досрочном прекращении миссии. Вышло так, что после безупречного спасения «Салюта» от кончины сложилась довольно неприятная ситуация, о которой в СССР предпочитали не распространяться. Ирония в том, что случившееся оказало серьезное влияние на развитие современной космонавтики.

Конфуз на орбите

17 сентября 1985 года, спустя три месяца после начала миссии «Союза Т-13», к воскрешенному «Салюту» запустили корабль «Союз Т-14». На его борту в составе 5-й основной экспедиции были командир Владимир Васютин, Георгий Гречко и Александр Волков. Владимир Джанибеков и Виктор Савиных в это время все еще находились на станции.

Джанибеков и Гречко должны были вернуться на Землю на Т-13, а остальные — заняться обслуживанием станции и проведением научных экспериментов. Для исследовательских нужд на «Салют» завезли спецоборудование весом больше тонны, в том числе спектрометры для исследования атмосферы Земли, биотехнологические установки и медицинские приборы. Часть опытов была проведена успешно, однако большая часть программы оказалась сорванной. Миссию пришлось сокращать, три запланированные экспедиции — отменять. Виновником был Владимир Васютин, который скрыл от всех, что страдает простатитом.

Владимир Васютин Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС

Проблемы со здоровьем у Васютина начались за четыре года до полета, когда он активно готовился к тому, чтобы стать космонавтом. Урологическое заболевание могло поставить крест на карьере, поэтому он решил не оповещать врачей, что болен, и занялся самолечением. Надо сказать, крайне успешно, потому что плановые медицинские обследования простатит выявить не смогли. Однако во время тренировок заболевание обострилось. Через боль, заглушая симптомы лекарствами, Васютин дотерпел до старта. Так космонавт оказался на «Салюте» в роли бомбы замедленного действия. Ему предстояло командовать экипажем около шести месяцев.

По словам его коллеги Виктора Савиных, любая проблема со здоровьем экипажа вызывает панику на Земле. Кроме того, космонавтов почти не консультировали по вопросам оказания неотложной помощи. Помочь заболевшему в таких условиях — сложная задача, и гораздо проще отлавливать потенциальных больных на предполетных подготовках.

На станции Васютин продержался два месяца, после чего боли стали невыносимыми. 28 октября 1985 года о состоянии космонавта пришлось доложить заместителю руководителя полетом по медицинской части. Понимая, что подвел экипаж, командир экспедиции впал в истерику, мешал спать другим космонавтам. В ход пошли антибиотики и психотропные препараты. Важную работу из-за ухудшающегося состояния больного приходилось переносить. Инженер в области ракетно-космической техники Валентин Глушко даже предложил космонавту воспользоваться услугами доверенного экстрасенса. Однако, как и следовало ожидать, нетрадиционный подход в условиях космоса оказался бессилен.

Со временем Васютин успокоился, но превратился в обузу для экипажа, который продолжал работать, несмотря на состояние товарища. Боли постепенно утихли, хотя температура некоторое время держалась. 15 ноября медики преждевременно пришли к заключению, что космонавт выздоровел. К разочарованию экипажа, 17 ноября, из-за вновь появившихся симптомов, было принято решение об экстренном сворачивании миссии и консервировании станции. Дорогостоящие приборы пришлось оставить на борту комплекса.

Осадок остался

Для Васютина все кончилось хорошо, если не считать выбывания из отряда космонавтов. Виктора Савиных и Александра Волкова за провинность товарища чуть было не подвергли дисциплинарному взысканию. Чиновники решили не предавать огласке случившееся на станции — это портило имидж успешной космической державы. А саму станцию в итоге ждала безрадостная судьба.

После злоключений экипажа «Союза Т-14» космическая программа с участием «Салюта» почти прекратила существование. Комплекс посетил только один экипаж — в 1986 году, и недавно спасенная станция вновь оказалась заброшенной. После нескольких маневров топливо на ней было выработано; в 1990 году комплекс стал неконтролируемо снижаться, а в 1991 году вошел в атмосферу Земли. Несгоревшие куски станции разбросало по Южной Америке, но, к счастью, никто не пострадал. Так простатит оказался виновником бесславной судьбы «Салюта».

Однако кое-что отечественная космонавтика обрела, точнее — сделала работу над ошибками. Анализ, известный как проба Васютина, теперь делают всем без исключения космонавтам — во избежание ситуации, сложившейся на «Салюте». Перед вылетом врачи берут у членов экипажа пробу секрета предстательной железы. Космонавты-мужчины и так не любили проходить медицинские обследования, а теперь вынуждены терпеть психологически сложную процедуру, в ходе которой через анальное отверстие делается массаж железы, чтобы секрет выделился через мочеиспускательный канал. Все для того, чтобы обезопасить космонавта и его товарищей.