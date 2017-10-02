«Роскосмос» начнет поиски русских Илонов Масков

Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров пообещал создать благоприятные условия для появления в стране своих Илонов Масков, сообщает ТАСС.

С этой целью госкорпорация в течение одного-двух лет поменяет условия привлечения бизнеса в российскую ракетно-космическую отрасль.

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«Мне бы очень хотелось. На встрече с крупным бизнесом я этот вопрос задаю», — ответил Комаров на вопрос журналистов о сроках появления в России «своего ответа Илону Маску».

По мнению главы «Роскосмоса», в госкорпорации «стали проекты частных инвесторов поддерживать и развивать».

В SpaceX, основанной в 2002 году Маском, трудится менее пяти тысяч человек, в настоящее время рыночная капитализация компании оценивается в 21 миллиард долларов. На 2 октября 2017 года на американскую компанию приходится 21 процент мировых пусков начиная с начала 2017-го.